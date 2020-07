Elisabetta Canalis non smette mai di stupire. L’ex velina, attraverso i propri social, si mostra in veste di cuoca, suscitando un grande interesse tra i followers. Nel frattempo, a casa c’è il suo cane Nello che l’aspetta. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<