VIDEO – Capodanno in musica per Esposito: l’interista si scatena al karaoke

Sorrisi e spensieratezza in vacanza, aspettando il rientro in nerazzurro per continuare a sognare con l’Inter. Sebastiano Esposito si gode in famiglia le ultime ore di un 2019 fin qui fantastico, aspettando il nuovo anno tra amici e parenti. Scatenato il talento della Beneamata al karaoke, ripreso dal fratello Salvatore e circondato dai sorrisi della sua famiglia.

