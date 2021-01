VIDEO – Caso Hakimi: il Corriere dello Sport accusa, il Real Madrid smentisce. Cosa ci risulta

E’ stata una mattinata molto movimentata, come spesso accade per questioni extra calcistiche, in casa Inter. Il titolo di oggi apparso sul quotidiano nazionale Corriere dello Sport ha creato molte discussioni, portando però a continue smentite. Achraf Hakimi non è nessun caso: i nerazzurri ed il Real Madrid sono in piena sintonia ed il pagamento del cartellino del marocchino non è assolutamente un problema. Il club madrileno infatti ha pubblicato un comunicato ufficiale per smentire il quotidiano: “Notizie false”. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

