VIDEO – Chiellini? Felipe Melo non ci pensa e suda come…Rocky!

Il centrocampista brasiliano del Palmeiras non si ferma mai, come scrive nella didascalia di questo video pubblicato su Instagram: “Nonostante tutto quello che sta accadendo, non dobbiamo perdere la concentrazione e mantenere la condizione fisica. Anche da casa, ci si allena forte”. Giorgio Chiellini, nel suo libro, lo ha definito una “mela marcia”: che sia il modo per non pensare alle due parole del suo ex compagno alla Juve?

