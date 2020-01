VIDEO – Chiesa-Cutrone e tante novità in difesa: così Iachini va all’assalto di San Siro

Tutto pronto, o quasi, a San Siro per Inter-Fiorentina. I nerazzurri sfidano la Viola per il passaggio del turno in Coppa Italia, con la formazione di Iachini a caccia del colpaccio nella giornata che potrebbe consegnare ai nerazzurri l’esordio di Christian Eriksen. Terracciano, Cutrone, Chiesa e tante novità in difesa: diamo uno sguardo alle mosse dei toscani di questa sera.



Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/dal-provino-con-il-milan-al-mondiale-del-2010-le-10-cose-che-forse-non-sai-di-christian-eriksen/