VIDEO – Come spinge Keita, allenamento e palleggi da fuoriclasse

Non conosce sosta l’allenamento di Keita Baldé. L’ex attaccante nerazzurro, rientrato la scorsa estate al Monaco dopo la parentesi interista, continua a dettare il ritmo e a tenersi in forma anche in quarantena. Emblematico il video pubblicato sui social, tra esercizi e numeri con il pallone.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!