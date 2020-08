Domani l’Inter scenderà in campo contro il Getafe per la gara che darà accesso ai quarti di Europa League. Alle 16.30 il tecnico Antonio Conte parlerà in conferenza stampa direttamente da Gelsenkirchen. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<