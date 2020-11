“I miei grandi uomini, grandi lavoratori. Numeri uno in assoluto!”. Con queste parole un Antonio Conte molto sereno e rilassato ha fatto i complimenti ai magazzinieri dell’Inter ed ha testimoniato tutto in una storia sul suo profilo Instagram. Recatosi nella stanza in cui vengono create le maglie, il tecnico ha fatto i complimenti ai suoi ‘colleghi’, intenti nel loro lavoro. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

