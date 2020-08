L’Inter batte il Bayer Leverkusen per 2 a 1 e strappa il biglietto per la semifinale di Europa League. In conferenza stampa tanti sorrisi tra Antonio Conte e Diego Godin, che scherzano così. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<