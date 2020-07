VIDEO – Conte su Di Bello: “Se il Var ti chiama non è per farti fare una passeggiata”

Nel 2-2 tra Roma e Inter spicca un episodio controverso: il pareggio di Spinazzola arriva al termine di un’azione viziata dal contatto Kolarov-Lautaro Martinez. Per Guida, al Var, è un chiaro errore arbitrale e richiama il collega Di Bello al monitor. Il direttore di gara, però, non cambia la sua decisione e Conte va su tutte le furie. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

