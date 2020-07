VIDEO – Conte: “Tutti hanno interesse a creare problemi all’Inter”

In vista della gara odierna contro il Brescia, Antonio Conte in conferenza stampa attacca la critica. Secondo il tecnico leccese, troppe persone hanno interesse nel creare problemi alla propria squadra, che stasera spera in una vittoria per rimanere a quattro lunghezze dalla Lazio. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

