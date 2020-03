Aumenta ancora il numero dei contagiati per Coronavirus in Italia. A renderlo noto è Angelo Borrelli, commissario per l’emergenza che ha colpito l’Italia. Azione massiccia da parte del Paese per contrastare la pandemia, con i risultati attesi solo ad aprile.

