VIDEO – Coronavirus: “È pandemia”. Ecco cosa significa e cosa cambia

Ora è ufficiale. L’OMS, ovvero l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha definito come pandemia il Covid-19. L’Italia ha già annunciato misure drastiche in merito alla quarantena ed alla chiusura dei negozi – esclusi quelli di generi alimentari e di necessità, come le farmacie – con la speranza di riuscire a contenere l’emergenza il più possibile.