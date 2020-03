VIDEO – Coronavirus, Mourinho cuore d’oro: distribuisce pasti per gli anziani

Immagini bellissime e toccanti quelle che arrivano dall’Inghilterra. In un video pubblicato da ESPN sui propri canali social vediamo José Mourinho, tecnico del Tottenham, ripreso mentre sta lavorando per distribuire pasti agli anziani. Guanti e mascherina per lo Special One prima della beneficenza: gesto da applausi quello del portoghese.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!