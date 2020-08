Dopo la conferma dell’allenatore salentino sulla panchina nerazzurra, la dirigenza lavorerà per accontentarne le richieste. Oltre a Tonali, Vidal ed Emerson, tra gli obiettivi ci sono anche Kumbulla per la difesa, Ndombele e Kanté a metà campo e Dzeko per l’attacco. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

