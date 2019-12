VIDEO – Cross perfetto e stacco da centravanti puro: gol da applausi per Keita Balde

Cross perfetto dalla corsia di destra e stacco imperioso per riportare i suoi in vantaggio. Giocata da applausi per Keita Balde: l’ex attaccante interista ha trascinato il Monaco nel successo per 5-1 sul Lille. Suo il gol che riporta i monegaschi avanti dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti di Osimhen raggiunto da Gelson Martins. Gol bellissimo per l’ex nerazzurro.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!