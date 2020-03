VIDEO – Da Messi a Buffon: la Fifa dà “un calcio” al coronavirus

Una squadra di 28 campioni del presente e del passato sensibilizza la popolazione mondiale sui comportamenti da tenere per combattere la pandemia: lavarsi le mani con frequenza, non toccarsi il volto, mantenere una distanza adeguata dagli altri, tossire o starnutire in maniera corretta e stare a casa se indisposti.

