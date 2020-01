VIDEO – Da Pandev nel 2013 a Muriel: Handa, un portiere da 10 (rigori)

Un gesto istintivo per bloccare il risultato sul pareggio ed evitare il ko casalingo. Samir Handanovic ancora una volta protagonista dagli undici metri: il numero uno e capitano dell’Inter ha ipnotizzato Muriel dal dischetto ed ha garantito un punto fondamentale alla Beneamata per il prosieguo di campionato. La Gazzetta dello Sport raccoglie in un video le parate più belle di Samir Handanovic da distanza ravvicinata.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!