Danilo D’Ambrosio non perde mai il vizio del gol e lo ha dimostrato ieri nella vittoria contro il Brescia, siglando il gol del momentaneo 3 a 0. Il suo rientro a casa dopo la partita ha scatenato la gioia dei figli, come dimostrato nel video. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

