Dalle notti di gala al Camp Nou tra campionato e Champions League ai pomeriggi in carcere. Ancora detenuto in Paragauay Ronaldinho per il caos relativo al passaporto falso con il quale è stato trovato in possesso. Il brasiliano continua a regalare perle con il pallone, pur non giocando a calcio.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!