VIDEO – Eriksen l’intoccabile, ma quanto turnover: le scelte di Conte per il Sassuolo

In vista della sfida al Sassuolo, vera e propria bestia nera dei nerazzurri, ci sono due certezze: Eriksen è ormai inamovibile e la necessità di un ampio turnover per Conte. Probabile un turno di riposo per gli esterni: Candreva e Young dovrebbero lasciar spazio a D’Ambrosio e Biraghi.

