Winamax Tv, canale francese che si occupa anche di calciomercato, ha scherzato amichevolmente sull’innata passione di Antonio Conte, allenatore dell’Inter, per i giocatori attempati, come attestano gli arrivi di Kolarov e Vidal o l’interesse per Dzeko, Giroud, Pellè o Eder. Per questo, con questo divertente siparietto, ha proposto una griglia di obbiettivi di mercato un po’ particolari.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<