VIDEO – Gabigol e il Flamengo si preparano a sfidare il Liverpool

Cresce l’attesa in casa Flamengo per la finale del Mondiale per Club. Gabigol e compagni in campo aspettando il Liverpool di Klopp per un match ad alta tensione. I ragazzi di Jorge Jesus si allenano concentrati sull’obiettivo: dopo aver alzato al cielo la Copa Libertadores, il club rubronegro proverà ad esultare anche sul tetto del mondo. Contro gli inglesi però non sarà facile: saranno 90′ ricchi di adrenalina.

