VIDEO – Gabigol: “Finale alla pari. Ma ora vacanze: al futuro penserò dopo”

Tante occasioni ma nessun gol per mettere in discesa la finale del Mondiale per Club. E’ rammaricato Gabigol a fine partita: l’attaccante del Flamengo commenta la sconfitta contro il Liverpool ed allontana le voci di mercato. “Abbiamo creato tanto ma purtroppo non siamo riusciti a segnare” ha dichiarato l’ex interista, ancora al centro delle voci di mercato.

