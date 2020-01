VIDEO – Gabigol: un pallone d’oro per l’Inter

Un 2019 da incorniciare per Gabigol. L’attaccante brasiliano, di proprietà dell’Inter, ha riscritto la storia del suo Flamengo a suon di gol. Primo posto in campionato, protagonista in Copa Libertadores e finalista al Mondiale per Club. Il club rubronegro ha collezionato trofei su trofei anche grazie al suo trascinatore, vincitore tra le altre cose del Pallone d’Oro Sudamericano.

