VIDEO – Gasp: “Inter da scudetto? A primavera può succedere di tutto…”

Un pareggio ricco di spettacolo a San Siro ed un risultato che, visti i legni colpiti, sta stretto ai suoi ragazzi. Giampiero Gasperini, nella conferenza stampa del post gara contro l’Inter, parla della formazione di Antonio Conte e delle sue possibilità di vittoria dello scudetto. Protagonisti nella corsa contro la Juventus e con la Lazio pronta a rientrare in orbita, i ragazzi della Beneamata dovranno sperare in un mezzo passo falso della Juventus per riportarsi in vetta.

