VIDEO – Genoa-Inter, ultimissime sulle probabili formazioni: Conte conferma Eriksen

GENOA INTER – Dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Roma e Fiorentina, l’Inter va in trasferta contro il Genoa per tornare a conquistare i tre punti. Un successo darebbe una nuova importante spinta alla formazione nerazzurra in vista della lotta al secondo posto, nonostante nel post partita di San Siro la scorsa domenica Antonio Conte abbia cercato di minimizzare l’obiettivo d’alta classifica. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<