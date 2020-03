VIDEO – Getafe, cronaca di una giornata convulsa: il punto del nostro inviato

Filippo Maria Ricci fa il punto sulla giornata convulsa degli spagnoli, che hanno deciso di non partire per Milano per disputare la gara degli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter. Intanto, si studia, di concerto con l’Uefa e con il club nerazzurro, come poter risolvere la situazione.

