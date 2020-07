Olivier Giroud, accostato in passato all’Inter, entra nell’Olimpo dei bomber francesi in Premier League: Giroud, con la rete ai Wolves, è terzo nella classifica dei cannonieri francesi in Inghilterra.

