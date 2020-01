VIDEO – Il Tottenham saluta Eriksen: “Grazie di tutto: ti auguriamo il meglio all’Inter”

Il Tottenham saluta ufficialmente Christian Eriksen. Il centrocampista, annunciato dall’Inter in grande stile, saluta gli Spurs per indossare i colori nerazzurri. Il club inglese ha scelto di rendere omaggio al suo ormai ex calciatore con un video emozionale pubblicato sui propri canali social. “Grazie per tutti i ricordi. Ti auguriamo il meglio con l’Inter” il messaggio pubblicato dal club. Questo il collage scelto dalla società londinese per l’addio ad una delle sue stelle più luminose.

