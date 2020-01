VIDEO – Inter, a Napoli c’è Sensi dal 1′: la probabile formazione

Torna in campo da titolare, dopo mesi difficili e qualche spezzone qua e là per recuperare minuti e fiducia. Stefano Sensi è pronto a riprendersi il suo posto al centro dell’Inter e lo farà già al San Paolo, quando i nerazzurri sfideranno il Napoli per un big match che si preannuncia ricco di adrenalina. Scopriamo insieme la probabile formazione di Conte proposta da La Gazzetta dello Sport.

