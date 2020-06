VIDEO – Inter, cori e bagno di folla per l’arrivo di Hakimi al Coni! Le prime immagini nerazzurre

Nonostante le raccomandazioni delle ultime ore, alla fine diversi tifosi si sono recati al Coni per accogliere ugualmente Achraf Hakimi nel suo primo giorno da interista. L’esterno marocchino, che arriva all’Inter dal Real Madrid per 40 milioni di euro più 5 di bonus legati ai risultati sportivi del club nei prossimi anni, ha già sostenuto le visite mediche presso l’Humanitas di Rozzano ed ha appena raggiunto il Coni per ricevere l’idoneità sportiva prima di firmare e diventare ufficialmente un nuovo calciatore nerazzurro. In alto il VIDEO ESCLUSIVO del suo arrivo al Coni tra la gente interista realizzato da Passioneinter.com.

