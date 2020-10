INTER NEWS – Ha creato parecchia apprensione in casa Inter la positività riscontrata nel tampone di Hakimi nel pomeriggio di ieri. In vista del match di campionato contro il Genoa la situazione degli indisponibili diventa sempre più critica ad Appiano Gentile. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<