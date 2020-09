INTER NEWS – Per fortuna nulla di grave per Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij. Entrambi i centrali, vittime di due leggeri infortuni rimediati nelle rispettivi Nazionali, sono già rientrati a Milano per recuperare. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

>>>Iscriviti al canale YouTube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<