VIDEO – Inter, infortunio Lukaku: prime news sui tempi di recupero

INTER NEWS – Dopo il 6-2 di oggi in casa contro il Crotone ci sono le condizioni di Romelu Lukaku a far preoccupare l’Inter. L’attaccante belga è uscito nel finale per una contrattura al quadricipite della coscia destra ed ora c’è ansia di conoscere le sue reali condizioni: mercoledì infatti c’è la Sampdoria, poi Roma e Juventus con in mezzo gli ottavi di Coppa Italia contro la Fiorentina. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

