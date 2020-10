INTER NEWS – In vista del ritorno in campionato dove sabato pomeriggio il Parma farà visita dell’Inter a San Siro, Antonio Conte potrebbe operare un mini turnover partendo dal turno di riposo per l’inesauribile Romelu Lukaku. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

