INTER NEWS – Dopo aver perso Hakimi per coronavirus, Antonio Conte potrà per fortuna disporre del resto della squadra, rimasta immune nonostante la positività dell’esterno marocchino. Nell’ultimo giro di tamponi non sono infatti emersi altri casi da coronavirus. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

