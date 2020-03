VIDEO – Keita Baldé versione… cantante! Ecco il filmato di una sua esibizione in concerto

Catena d’oro, maglietta nera e un microfono in mano: così è apparso Keita Baldé, in un video pubblicato dallo stesso giocatore su Instagram, con l’attuale attaccante del Monaco intento ad esibirsi in un concerto di musica moderna. Non si hanno conferme sulla datazione del video, certo è che – nell’occasione – il calciatore si è lasciato ammirare sotto tutt’altra veste.

