INTER NEWS – Potrebbe presto arrivare un finanziamento da 200-250 milioni di euro per il gruppo Suning da parte di Bain Capital. Si tratta di un prestito richiesto dal gruppo asiatico per consentire all’Inter di rispettare tutte le scadenze finanziarie previste da qui a fine stagione. GUARDA IL VIDEO IN ALTO!

