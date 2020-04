Una punizione davvero incredibile, nata quasi per gioco insieme a Ronaldo. Nell’ottobre del 1998 Nicola Ventola, ex attaccante dell’Inter, esultava contro lo Spartak Mosca, in Coppa Uefa, con questa rete da applausi. Un gesto da vedere e rivedere quello dell’ex centravanti interista.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!

https://www.passioneinter.com/notizie-nerazzurre/inter-news-live/