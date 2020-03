Come in Italia, anche in Spagna si sta diffondendo l’abitudine di tributare un applauso dai balconi a medici, infermieri e tutti le altre persone che lavorano durante questo periodo d’emergenza. Anche l’Atletico Madrid partecipa, alle otto di ogni sera, proiettando sulla facciata esterna del Wanda Metropolitano un video che mostra giocatori e tifosi applaudire questi eroi contemporanei