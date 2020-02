VIDEO – L’attaccante scappa verso la porta ed il difensore lo insegue… con un pallone in braccio!

Si dice che, per fermare gli attaccanti più forti, i difensori debbano provarle tutte per tentare di allontanare i pericoli dalla propria area. In Macedonia probabilmente si è andati leggermente oltre: l’esterno, per provare ad arrestare la corsa del centravanti opposto, ha scelto di portare in campo un altro pallone con cui colpire quello in possesso dell’avversario. Risultato? Scadente, con una tecnica decisamente da rivedere.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!