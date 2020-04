VIDEO – Lautaro, Lukaku, D’Ambrosio: l’Inter è già al lavoro (a casa…)

Lautaro, Lukaku e D’Ambrosio non mollano la presa. Dagli esercizi in garage per mantenersi in forma al lavoro a casa in compagnia dei più piccoli, fino alle corse sul tapis roulant ed al workout in giardino. L’Inter corre forte verso la ripresa degli allenamenti e, in attesa di poter tornare ad Appiano Gentile, i nerazzurri lavorano a casa, anche in compagnia.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!