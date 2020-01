VIDEO – Newcastle, Lazaro al lavoro a pieno ritmo con i nuovi compagni: ecco i filmati

Primi giorni di allenamenti per Valentino Lazaro con la maglia del Newcastle. Le telecamere hanno già cominciato a seguirlo, e il nazionale austriaco si è già gettato a capofitto nella nuova avventura con la casacca dei Magpies. Il Newcastle, mediante i propri canali ufficiali, ha diffuso i primi video del calciatore – in Inghilterra in prestito dall’Inter – al lavoro con i nuovi compagni di squadra.



