VIDEO – Calciomercato Inter, nuovo nome per l’attacco: Marotta pesca ancora dallo United

CALCIOMERCATO INTER – Dopo Sanchez e Lukaku, l’Inter è pronta a riprovarci con il Manchester United per Jesse Lingard. Il centrocampista inglese è finito sul mercato perché i Red Devils sono a caccia del tesoretto per poter finanziare il colpo Sancho. In Inghilterra rilanciano l’interesse dell’Inter che dovrà vedersela anche con il Milan. GUARDA IL VIDEO IN ALTO

