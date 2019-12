VIDEO – L’Inter è baby: Agoumé ed Esposito dal 1′? Godin nei tre dietro

Vincere per riportarsi in vetta, nonostante le assenze. L’Inter di Conte affronta il Genoa a San Siro e l’ex nerazzurro Thiago Motta. Piena emergenza per il tecnico interista costretto, oltre agli infortunati, a rinunciare anche agli squalificati Brozovic e Lautaro. Pronta a scendere in campo contro i rossoblù la linea verde della Beneamata, con Esposito ed Agoume decisi nel conquistare i riflettori della Serie A.

