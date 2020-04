VIDEO – Lukaku: “Il mondo del calcio è egoista. Perché giocare se la gente rischia la vita?”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, parla con Thierry Henry in diretta su Instagram commentando il tardivo stop al campionato di Serie A a causa dell’emergenza coronavirus: “Perché dobbiamo giocare se nel mondo c’è gente che rischia la vita? Eppure è stato necessario che fosse positivo un giocatore della Juve per mettere tutti in quarantena: è normale tutto ciò? No, non è normale. Il mondo del calcio è un mondo di egoisti. Questo è il momento di dare l’esempio, di stare dalla parte della gente, altro che andare ad allenarsi. Io sono onesto, perché si gioca?…