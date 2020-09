In attesa di rientrare all’Inter per preparare la nuova stagione, Romelu Lukaku si trova in ritiro con la Nazionale Belga per gli impegni di Nations League. Il centravanti nerazzurro ha postato a tal proposito un video su Instagram girato in allenamento, in cui mostra alcuni lavori extra per migliorare il suo sinistro in fase realizzativa. Il risultato è (quasi sempre) vincente!

