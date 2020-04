I due attaccanti dell’Inter Romelu Lukaku e Lautaro Martinez vivono entrambi nel quartiere milanese di CityLife. In attesa di tornare in campo, il belga e l’argentino tengono viva l’intesa dai balconi delle rispettive abitazioni, come testimoniato dalle immagini pubblicate sul profilo Instagram dell’ex Manchester United.

