VIDEO – Mano, mascherina o gomito? Ecco quanto può “viaggiare” un colpo di tosse

I ricercatori della Bauhaus-Universität di Weimar, in Germania, hanno realizzato un esperimento con la cosiddetta “strioscopia” per mostrare cosa succede quando si tossisce, con e senza la mascherina: ecco quanto sono efficaci le misure di protezione per contenere il contagio da Coronavirus. “Quando si tossisce senza protezione, il flusso d’aria che esce dalla bocca si diffonde velocemente nella stanza” – spiega il professor Conrad Völker -. Ma anche con le mascherine chirurgiche la protezione non è garantita al 100%”.